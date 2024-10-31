Aşırı spor yapmanın sağlığa olumsuz etkileri nelerdir?
Spor yapmanın sağlığa faydaları herkes için bilinse de, bazı insanlar düzenli spor yaparken bazıları da sporu hayatının bir parçası yapmak yerine tamamen hayatını spora adıyor. Neredeyse her gün, hiç dinlenmeden egzersiz yapan kişilerde istenmeyen sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Detaylar haberimizde...
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Kilo vermek, düzgün bir vücuda sahip olmak veya tamamen hobi olarak spor yapılmaktadır. Hedeflenen amaçlar uğruna kontrolsüz ve aşırıya kaçan egzersizler kişiye faydadan daha çok zarar vermeye başlar.
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Ruhsal sağlığınız bozulur
Bir gün dinlenmediğinizde, bilinçaltınızda daha sinirli olmaya başlarsınız. Beyniniz daha karamsar düşünür, iyi yerine kötü olana odaklanır. Küçük değişikliklerle gurur duymak yerine, özellikle haftanın her günü çok çalıştığınız için vücudunuzun neden hemen sonuç göstermediğini merak etmeye başlarsınız.
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Uyumak giderek daha fazla bir sıkıntı haline gelir, uykusuzluğa her zamankinden daha yakın olursunuz. Sadece vücudunuz bitkin olmayacak, aynı zamanda zihin durumunuz da bitkin olacaktır.
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Yaralanma riski
Günlük egzersiz yapmak kaslarınızın iyileşme şansı olmayacağı anlamına gelir. Eklem gibi birkaç yeni yerde ağrı hissettiğinizi fark ettiniz mi? Bu, aşırı egzersiz yapmanın ve kaslarınızı aşırı kullanmanın kesin bir işaretidir ve bu da laktik asit birikmesine neden olur.
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Kasların, bağların ve tendonların aşırı kullanımı vücudunuzda sürekli iltihaplanmaya neden olur ve yaralanma şansınızı artırır.
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Stres seviyeniz artar
Sürekli yüksek yoğunluklu egzersizler endokrin sisteminizin yorulmaya başlamasına neden olur. Bu gerçekleştiğinde, endokrin sisteminiz kortizol üretmeye başlar. Kortizol, böbrek üstü bezinin içindeki böbrek üstü korteksinin zona fasciculata'sı tarafından üretilen bir steroid hormonudur.
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Vücudunuzdaki çok çeşitli süreçlerden sorumludur, ancak çoğunlukla strese neden olduğu için stres hormonu olarak bilinir.
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Bağışıklık sisteminiz zayıflar
Daha yüksek kortizol ve adrenalin seviyeleri bağışıklık sisteminizi baskılayarak performansınızın düşmesine neden olur. Bu, spor salonunda çabalamak ve daha iyi performans göstermek yerine, giderek daha da kötüleşmeye başlayacağınız anlamına gelir. Vücudunuz dinlenip sağlığına kavuşana kadar iyileşmeniz gerileyecektir.
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Oluşan yan etkiler nasıl düzeltilir?
Haftada en az bir gün dinlenmenize izin vermeniz önerilir. Vücudunuzun egzersizden toparlanmasına izin vermek, vücudunuzda olumlu sonuçlar görmek istiyorsanız önemlidir. Kendinize bir gün dinlenme fırsatı verdiğiniz halde bu belirtilerden hâlâ muzdaripseniz, şunu denemeyi düşünmelisiniz:
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- Egzersiz rejiminizi daha az yoğun bir şeye değiştirin.
- Ağrıyan kaslarınıza masaj yaparak gerginliği azaltın ve kan dolaşımını hızlandırın; bu aynı zamanda yumuşak doku hasarlarının iyileşmesini de hızlandıracaktır.
- İyileşmenizin mümkün olduğunca verimli olmasına ve performansınızın en üst düzeye çıkmasına yardımcı olmak için sıvı tüketin.
- Dinlenme. Bu, antrenman rejiminizin egzersiz kısmı kadar önemlidir.
Kaynak: Healthjournal