Aşırı solcuların işgal ettiği binanın tahliye edilmesi protesto edildi - BERLİN

Liebigstrasse’deki binanın tahliyesinin ardından yüzlerce kişi binanın tahliye edilmesini protesto etti. Şehir merkezindeki Monbijou Park’ta toplanan grup yaklaşık 10 kilometre yürüdü. Grup ve polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

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