Aşırı sıcaklar göz kuruluğunu artırdı

Güneydoğu Anadolu bölgesi aşırı sıcakların etkisi altındayken Diyarbakır’da da sıcaklar 40 derecenin üstünde seyrediyor. Aşırı sıcaklar birçok hastalığı tetiklerken bunlardan biri de göz kuruluğu. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Onay, aşırı sıcaklarla birlikte göz kuruluğu şikayetlerinin arttığını ve Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviye olduğuna dikkat çekti.
"BAHARDAN BU YANA ARTIŞ VAR"
Dr. Onay, göz kuruluğu, gözü nemlendiren gözyaşı tabakasının az olması veya gözyaşı kalitesinin bozuk olmasına bağlı hastalarda görülen yanma, ağrı, batma, kızarıklık gibi genel şikayetler olan bir hastalık olduğunu söyledi.
Onay, “Diyarbakır’da gözlemlediğim kadarıyla sık görülmekte. Bahar ayından beri alerjiyle birlikte bir artış görülüyor. Bu konuyla ilgili özellikle bir aydır çok başvuru var. Göz kuruluğunun asıl sebepleri ya gözyaşı azlığı ya da gözyaşı kalitesinin bozuk olması. Sıcaklarla beraber gözün üstündeki gözyaşının buharlaşmasının artmasıyla göz kuruluğu şikayeti gittikçe artıyor. Ağustos ayıyla birlikte en yüksek seviyeye ulaşıyor. Göz kuruluğu olan hastaların yıl içinde bu şikayetleri oluyor. Yaz aylarında hastaların ilaç ihtiyacı, doktora başvurma ihtiyacı daha da artıyor” dedi.
"MEVSİMLİK İŞÇİLERDE GÖZ KURULUĞU ÇOK DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR"
Daha önce göz kuruluğu olmayan hastalarda bile bu aylarda ilaç kullanmak için başvuru yapıldığını ifade eden Dr. Onay, “Havuza girdikten sonra, göl sularına girdikten sonra bize gelen hastalarda viral konjektif dediğimiz gözlerde ağrı, çapaklanma, göz kapaklarında şişme şikayetleri oluyor. En çok insanların beraber girdiği yerlerde oluyor. Yüzerken temiz olmayan su kaynaklarında gözün kapalı tutulmasında fayda var ya da yüzme gözlüğü kullanılabilir. Tarlada güneşin altında çalışan mevsimlik işçilerde de göz kuruluğu çok fazla görülüyor. Bunların semptomları normal göz kuruluklarından daha fazla. Çünkü bu hastalar güneşe daha çok fazla maruz kalıyorlar. Gözyaşı buharlaşması fazla oluyor. Bu hastaların damlaya daha fazla ihtiyaçları oluyor. Bu işlerde çalışanlar mutlaka kullanabilirlerse güneş gözlüğü kullanmalılar ama işlerini engelliyorsa koruma gözlüklerini önermekteyiz” şeklinde konuştu.
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