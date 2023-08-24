Aşırı sıcak hava uyku kaçırıyor

Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniğinde görev yapan Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, uyku kalitesini etkileyen en önemli etkenlerden birinin ortamdaki sıcaklık ve nem miktarı olduğunu söyledi.

Sıcaklığın insan vücudunun tolere edebileceği aralığın üzerinde veya altında olduğunda uykuya dalmayı ve devam ettirmeyi büyük oranda zorlaştırdığını belirten Fidan, "Aşırı sıcaklar çok ciddi uyku eksikliği ve uyku kalitesinde bozulmaya yol açar. Uykuyu normal hale getirebilmek için özellikle klima tarzındaki iklimlendirme elemanları kullanmayı tavsiye ediyoruz. Oda sıcaklığının takribi 22 derece civarında olması kişinin çok daha uygun kalitede uyumasını sağlıyor" dedi.

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Fidan, iklimlendirme elemanlarının kişinin vücuduna, doğrudan yüzüne doğru değil odayı serinletecek veya ısıtacak şekilde konumlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaştığında ya da üzerine çıktığında özellikle araç sürücülerinin olumsuz etkilenebileceğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu: "Bunun kontrol altında olabilmesi için araçta da mutlaka klimanın kullanılmasını öneriyoruz. Fakat bu klimaların mutlaka bakımları yapılmalı. Özellikle filtrelerinin düzenlenmesi, polen filtresi de dahil olmak üzere bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu, klimaların daha etkin ve sağlıklı kullanılmasını sağlayacaktır.

Bunun dışında, uyku düzeni bozulan kişiler yolculuk esnasında da ne yazık ki uykuya çok sık dalma durumu yaşayabiliyorlar. Özellikle yola çıkacak kişilerin çok erken saatlerde, yani vücudun uyku ihtiyacının daha yoğun olduğu dönemlerde veya gecenin geç saatlerinde araç kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Düzenli bir uykudan sonra yola çıkılması her zaman için iyi olacaktır. Tabii uyanıklığımızı araç kullanma esnasında sağlayabilmek için de kafein içeren içecek veya yiyeceklerin tüketilmesi sürücüler için iyi olacaktır."