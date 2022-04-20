Aşırı sağcı Yahudilerle polis arasında arbede

Yüzlerce kişiden oluşan aşırı sağcı grup, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve polisin izin verilmeyeceğini açıklamasına rağmen "bayrak yürüyüşü" için Batı Kudüs'te toplandı.
Başbakan Bennett'in Filistinlilerin yoğunlukta olduğu Doğu Kudüs'teki Şam Kapısı'na yürümesine izin verilmeyeceğini söylediği aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de toplanma alanına geldi.
Muhalefet lideri Binyamin Netanyahu ile ittifak içindeki Ben-Gvir, buradaki konuşmasında Bennett'i "Araplara teslim olmakla" suçladı. Aşırı sağcı Yahudiler, "teröristlere ölüm", "Bennet istifa", "Bennett evine git" şeklinde sloganlar ve Kudüs hakkında İbranice şarkılar eşliğinde yürüyüşe başladı.
Grup, Batı Kudüs'ten işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmeye çalıştı. Ancak İsrail polisi, Kudüs'ün doğusu ve batısı arasındaki temas noktası Tsahal Meydanı'nı taşıtlar ve demir bariyerlerle kapatarak, grubun yürüyüşüne devam etmesini engelledi.
İsrail polisi çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken atlı polisler de alanda bekliyor.
AŞIRI SAĞCI YAHUDİLER İLE POLİS ARASINA ARBEDE
Yürüyüşe devam etmeye çalışan aşırı sağcı Yahudiler ile polis arasında bariyerlerin bulunduğu noktada zaman zaman arbede yaşanıyor.
İsrail Başbakanı Bennett, aşırı sağcı Yahudi grupların işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" düzenlemesine polisin izin vermeyeceğini açıklamıştı.
Aşırı sağcı milletvekili Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki sembolik Şam Kapısı'na gelmesine izin verilmeyeceği belirtilmişti.
Bennett, "bayrak yürüyüşünün" İsrail'in Doğu Kudüs'ün işgalini kutladığı 28 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuştu.
GEÇEN YIL "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ" ÇATIŞMAYLA SONUÇLANMIŞTI
İsrail polisi korumasında geçen yıl Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi'nin, "Araplara ölüm" sloganlarıyla yaptıkları "bayrak yürüyüşü" olaylara yol açmıştı.
Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, bölgede gerilimi artırmıştı.
İsrail polisinin, "bayrak yürüyüşünü" protesto eden Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişi yaralanmıştı.
Olaylar üzerine Gazze'den İsrail'e roket atılmış, İsrail de hava saldırısıyla karşılık vermişti.
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