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        Haberler Dünya Aşırı sağcı Alman AfD partisinin başbakan adayı, Macar lider Orban'ın konuğu olarak Budapeşte'ye geliyor | Dış Haberler

        Aşırı sağcı Alman AfD partisinin başbakan adayı, Macar lider Orban'ın konuğu olarak Budapeşte'ye geliyor

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya'da bu ay yapılacak genel seçimler öncesinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alice Weidel'i başkent Budapeşte'de kabul edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:36
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        AfD'nin lideri, Macar lider Orban'ın konuğu
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        Macaristan Başbakanı Orban, Almanya'da yapılacak genel seçimler öncesinde, Almanya'nın Nazi sempatizanı aşırı sağcı partisi AfD'nin liderlerinden ve başbakan adayı Alice Weidel'i başkent Budapeşte'de kabul edeceğini duyurdu.

        "Berlin her zaman duvarlarla çevrili bir şehir olmuştur. Bir tanesini daha yıkmanın zamanı geldi" diyen Orban, İsviçre'nin Neue Zuercher Zeitung gazetesine verdiği demeçte ziyaretin önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini söyledi.

        Macar lider Orban, Avrupa Birliği'nden ayrışan politikalarıyla öne çıkıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus lider Putin'le yakın diyalog içinde olan Orban, sık sık Avrupa Birliği liderliğiyle karşı karşıya geliyor.

        Aşırı sağcı AfD'nin de Rusya yanlısı ve Avrupa Birliği karşıtı politikalarla öne çıktığı biliniyor.

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