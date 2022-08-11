Aşırı ısınan kablolar arka arkaya patladı

Ekipler bölgedeki elektriği kestikten sonra kablolarını onarımı için çalışma yaptı. Ekiplerin yaklaşık dört saatlik çalışmalarının ardından bölgeye yeniden elektrik verildiği öğrenildi.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Mahalle sakinlerinde Mehmet Koç, "Dışarıya çıktım elektrik direği yanıyordu. Koştura koştura dükkana gelip arabamın anahtarını aldım. Elektrik direğin altındaki aracımı alıp başka yere park ettim. Kablolar bir anda yanmaya başladı. Bir den kablo yere düştü. Sokağa araçlarını park edenler hemen araçlarını kaldırdı. Baya patlama sesleri geldi. Bomba gibi diye bilirim" dedi.

Bülent Aktaş ise "Yaklaşık 3 saattir elektriğimiz yok. Biz korkudan dışarıya çıktık. Hatta herkes sokağa döküldü" diye konuştu.