Gazeteci, eğitmen ve yazar Asım Gültekin 45 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Asım Gültekin'in vefatının ardından başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından yayınlandı. Peki Asım Gültekin kimdir? İşte, Asım Gültekin hakkında detaylar haberimizde...

ASIM GÜLTEKİN KİMDİR?

Asım Gültekin, 1975 doğumlu Türk gazeteci, yazar ve eğitmendir. Asım Gültekin, Amasya'nın Taşova ilçesinde dünyaya gelmiştir. Liseyi Kartal İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Asım Gültekin üniversiteyi Marmara Üniversitesi Edebiyat Öğretmenliği bölümünde okudu ve buradan mezun oldu. Birçok alanda başarısı olan usta yazar bugüne kadar birçok derginin yayınlanmasına öncülük etmiştir. Uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği başkanlığı görevinde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babası olan Asım Gültekin, Yalova'daki evinde 45 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.