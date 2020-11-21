Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca "Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.
ASIM CENANİ KİMDİR?
24 Mayıs 1931'de Gaziantep'te doğan Prof. Dr. Asım Cenani orta ve lise öğrenimini 1950 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek öğrenim gördü.
Almanya'da Johan Gutenberg Üniversitesi'nde Pediatri İhtisası yaptıktan sonra askerlik görevi süresince, 1963-65 seneleri arasında Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nde Çocuk Kliniği bölümünde çalıştı. 1966-69 yıllarında insan genetiği üzerine ihtisas yaptıktan sonra, 1970 de pediatri doçentlik sınavını verdi.
1971'de eylemli doçent, 1976'da eylemli profesör oldu. Bir sene kadar Hamburg Şehir Hastanesi Çocuk Kliniği Şef Muavinliği yaptıktan sonra 1969'da Cerrahpaşa Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne geçti. Sitogenetik Laboratuarı kurucu ve yöneticiliği, genetik seksiyonu kurucu ve yöneticiliği, genetik ve teratoloji BD kurucu ve yöneticiliği, Sosyal Pediatri BD başkanlığı gibi görevleri 1969-1974 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde üstlendikten sonra, Edirne Tıp Fakültesi kurucu üyeliği ve Biyolojik ve Fizyolojik Bilimler ABD başkanlığı ve Genetik Kürsü başkanlığı yaptı.
1980-98 arasında yine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü kurucu ve başkanlığını yaptı. Genetik ve Teratoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucu ve müdürlüğü görevinden sonra, Onkoloji Enstitüsü Tümör Genetiği BD Başkanlığı görevini üstlendi.
1995-98 senelerinde İ.Ü. Deneysel Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görevini sürdürdü. "Cenani-Lenz Sindaktilisi (Cenani Syndactilism)' kavramıyla dünya bilim edebiyatı tarihine adını yazdıran Profesör Cenani, 1998 tarihinde emekliye ayrıldı.
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