08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mersin’de yaşanan sel sonrası ortaya atılan içme suyu salgın hastalık riski ile ilgili asparagas haberler halkı tedirgin etti.
Beycan Üçkardeş'in haberine göre, hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi birer yazılı açıklama yayımlayarak konunun asılsız olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesi yayımladığı duyuruda haberlerin halkı yanıltmaya yönelik olduğunu belirterek mesajların dikkate alınmamasını istedi.
“MESAJ BİZE AİT DEĞİL”
İl Sağlık Müdürlüğü ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"08 Ocak 2020 tarihinde bazı Whatsapp ve sosyal medya gruplarında Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapıldığı iddia edilen paylaşımda; İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı açıklama iddiası ile 'İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski oluşmuştur. İçme sularında yapılan analizlerde, içme suyu ile bulaşan bakterilerin bulantı, kusma, ishal ve üst solunum yolu hastalıklarına sebep olduğu…' şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir."
“SUDA HİÇBİR SORUN YOK”
"06-07 Ocak 2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler tarafından “Şebeke Suyu Kontrol İzleme Analizleri” kapsamında alınan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerde şu ana kadar herhangi uygunsuzluk söz konusu değildir. Müdürlüğümüz ve MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olağan durumlarda rutin olarak su numuneleri almakta, şikâyet ve olağanüstü durumlarda ise alınan numune sayısı arttırılarak uluslararası standartlara uygun laboratuvarlarda gerekli analizler yapılmaktadır. İlimiz genelinde rutin olarak 'Şebeke Suyu Bakiye Klor İzlemi' ölçülerek takibi yapılmaktadır. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin kayıtlarına göre bulantı, kusma ve ishal vakalarında mevsim etkisi arındırıldığında olağanüstü bir artış söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına olan güveni sarsacak ve paniğe sokacak bu tür asılsız paylaşımlar ile ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır."
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