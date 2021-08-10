Almanya’da Covid-19’a karşı yeni önlemler görüşülecek

Reuters

26 Eylül seçimlerinden sonra Almanya'nın başbakanı olmayı umut eden Armin Laschet, yeni bir kapanmayı önlemek için Almanya'nın daha fazla insanı aşı olmaya teşvik etmesi ve ayrıca zorunlu testlerin daha fazla uygulanması gerektiğini söyledi.

Merkel ve 16 federal eyaletin liderleri, öğleden sonra başlayacak görüşmeler kapsamında hazırlanan taslak belgede, Covid-19 aşısı olmamış kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için Covid-19 testinin negatif çıktığını gösteren bir belgeyi ibraz etmek zorunda olacakları bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Belgede ayrıca, daha fazla insanı aşı olmaya teşvik etmek amacıyla yürürlüğe giren Almanya’daki ücretsiz Covid-19 testi uygulamasının ekim ayında sonlandırılacağı yer alıyor.

Berlin Belediye Başkanı Michael Mueller, Almanya’nın ZDF televizyonuna verdiği demeçte ‘‘Ücretsiz Covid-19 test uygulamasının ekim ortasından itibaren kaldırılacağını umduğunu’’ açıkladı.

Almanya, Covid-19’un üçüncü dalgasını kırmak ve kademeli olarak normal yaşama dönüşü gerçekleştirmek için mart ayında testleri herkes için ücretsiz hale getirmişti. Almanların yaklaşık yüzde 55'i tamamen aşılanmış olsa da aşılanmanın hızı yavaşladı.

Almanya’da geçen hafta günde 3,000'den fazla vaka kaydedildi ülkede toplam vaka sayısı ise 3,79 milyona çıktı. Ülkede, Covid-19 kaynaklı can kayıplarının sayısının 91, 803 olduğu biliniyor.