Covid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor

Türkiye'de şubat ayında 110 bini aşan, mart başında 60 bin civarında seyreden günlük Covid-19 vakaları 10 binli rakamlara kadar düştü. Geçen ay 300'ü aşan Covid-19 kaynaklı günlük vefat sayısı da bu ay 61'e kadar geriledi.
Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Covid-19 aşılamasının aralıksız sürdüğüne işaret ederek, aşı olanların oranı arttıkça vakaların ve hastalığı ağır geçirenlerin sayısının da azaldığını söyledi.
Vakaların azalmasına en fazla katkı sağlayan faktörün aşılama olduğunu vurgulayan Oğuztürk, "Bir diğer faktör de insanların virüse karşı daha bilinçli olması. İnsanlar artık virüsün bulaşma yollarını öğrendiler ve korunmak için uygulamaları gereken bireysel tedbirleri biliyorlar. Artık kapalı ve kalabalık ortamlarda daha tedbirli hareket ediyoruz" dedi.
"RİSKLİ GRUPTAKİLERİN ÇOĞUNLUĞUNUN AŞILARININ TAM OLMASI VEFATLARI DAHA DA AZALTTI"
Oğuztürk, Omicron varyantının en çok kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü kişilerde ağır seyrettiğine işaret ederek, "Vakaların azalmasıyla doğru orantılı olarak vefat sayıları da azaldı. Özellikle kronik hastalar, 65 yaş üstü kişiler gibi riskli gruptakilerin büyük çoğunluğunun aşılarının tam olması vefatların daha da azalmasını sağladı. Zaten kaybettiğimiz hastaların birçoğunun aşısız ya da aşısı eksik kişiler olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
"SON AŞISININ ÜSTÜNDEN 3 AY GEÇENLER HATIRLATMA DOZU AŞILARINI MUTLAKA YAPTIRMALI"
Covid-19 vakalarının artmaması ve sosyal hayatın tekrar kısıtlanmaması için hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Oğuztürk, şunları kaydetti: "Şu ana kadar hiç aşı olmamış kişiler gibi son aşısının üstünden 3 ay geçenlerin de hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırması gerekiyor. Bugün kısıtlamaların kalkmış olmasının, vaka sayılarının düşmesinin en önemli nedeni, insanların aşılarını yaptırmış olmasıdır. Bu yüzden hem mevcut varyanta hem de başka varyantların ortaya çıkma riskine karşı aşılarımızı olmalıyız. Covid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklemiyoruz. Aşı konusunda rehavete kapılmak ise tekrar sıkıntılı süreçlerin yaşanmasına neden olabilir."
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