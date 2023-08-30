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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"TÜM SENARYOLARI YIRTIP ATTIK"

Büyük Taarruz'un üzerinden 101 yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçtiği şu dönemde milletçe aynı hissiyat, azim, kararlılıkla Türkiye Yüzyılı vizyonu etrafında görüldüğü gibi kenetlendik. Ülkemizi terör örgütlerinin saldırıları, küresel, siyasi ve ekonomik güç aygıtlarının sinsi emelleriyle birliğimize yönelik nice tuzaklarla dize getirmek isteyenlere milletçe eyvallah etmedik. Milli iradenin üstünlüğü ilkesine hep birlikte bağlı kalarak tüm oyunları bozduk, tüm senaryoları yırtıp attık.

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"ASLA MASUM DEĞİLLERDİR"

Bu milletin yiğit evlatları yeni devletler kurmak için 1000 yıl önce Anadolu kapılarını sonuna kadar açarken hangi ülkünün peşindeyse 3 kıta 7 iklime hükmeden devletini yıkmak için üzerine saldıranlara karşı hangi hissiyatla ise hamdolsun bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonu aynı ideal yolu yürüyüşüne devam etmektedir. Sözünden bestesinden, icrasından jürisine kadar bu eserin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ülkemizde birileri ısrarla bir kısmı yalan, bir kısmı yanlış, bir kısmı çarpıtma ürünü hezeyanla milletimizi çukura itmeye çalışıyor. Her şeyi sadece yaşadığımız andan itibaren göstermeye kalkanlar asla masum değildir.

"TÜRKİYE ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE İLERİDE"

Küresel iletişim mecralarının da desteğiyle Türkiye hakkında içeride dışarıda sahte imaj sergileniyor. Halbuki tablo hiç de öyle değil. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, çözmemiz gereken meselelerimiz vardır. Bunlar farklı biçimde yarın da olacak. Altyapı ve yönetim kapasitesi bakımından son iki asrın en avantajlı dönemini yaşıyoruz. Türkiye siyasi, ekonomik, askeri tüm imkanlarıyla çok daha güçlüdür, çok daha ileridedir. Yıllarca bu ülkenin ve milletin enerjini hamasetle emenlerin kendi korkaklıklarını, zaaflarını devletin siyaseti gibi sunanların devri kapanmıştır.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ YÜRÜYÜŞTE"

Dün 2023 demiştik. Allah'a şükür mahcup olmadık. Eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaşım, enerji, sanayi, ticaret, tarım, spor, sosyal destekleriyle Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir altyapı kurduk. Bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. İnşallah yine mahcup olmayacağız. TEKNOFEST gibi vesilelerle bugün 500 bine yakın genç TEKNOFEST'te bir araya geldi. Yarın inanıyorum ki, daha da artacak. Cuma günü daha da artacak. TEKNOFEST gençliği büyük bir coşkuyla yarınlara doğru yürüyüşte.

"ASIL KUTLAMA 29 EKİM'DE"

Maziden atiye uzanan yoldaki bu bayrak yarışında aldığımız emanetiyle Allah'ın nasip ettiği, gücümüzün yettiği yere kadar taşıyacak sonra da huzur-u kalple gençlere teslim edeceğiz. Asıl büyük kutlamayı 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılındaki törenlerinde yapacağız. 19 Mayıs 1919'un yüzüncü yılıyla başlayan milli mücadele dönemin ilk asrını geride bırakmasına ilişkin kutlamalar zincirinin son halkasını da şanlı tarihimize eklemiş olacağız. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ediyorum. Büyük Taarruz'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar ordumuzun tüm mensuplarını şükranla yad ediyorum. Milli mücadelenin bilinen, bilinmeyen kahramanlarının her birini tazimle anıyorum.

Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir