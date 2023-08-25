Aşıklı Höyük'ün terk edilme nedeni araştırılıyor

Bir kadına başındaki bir problemden dolayı obsidyen volkanik cam ile bir tür operasyon yapıyorlar. Operasyon sonrası kadın bir süre yaşıyor. Ne kadar yaşadığı bilinmiyor. Biz bunu burada gömülmüş halde bulduk. Bu kafatası şu anda Aksaray Müzesi'nde sergilenmekte. Dünyadaki ilk beyne yapılan müdahale diyebiliriz" dedi.