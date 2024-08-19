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        Haberler Gündem Güncel Aşıklar, "Ablak Taşı"nda buluştu | Son dakika haberleri

        Aşıklar, "Ablak Taşı"nda buluştu, Sümmani Baba anıldı

        Aşıklar, Erzurum'un Narman ilçesinde "Ablak Taşı Âşıklar Buluşması"nda bir araya geldi. Türkü ve şiirleri ile Sümmani Baba'yı anan âşıkların programı atışma ile son buldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:49
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        Aşıklar, "Ablak Taşı"nda buluştu
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        Erzurum'da "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Narman Samikale Mahallesi Ablaktaşı mevkiinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Aşık Sümmani Anma Şenlikleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        Düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Ak Parti Milletvekili Selami Altınok, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, aşıklar, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşma yapan Vali Çiftçi, Halk şairi ve Hak âşığı olarak nitelenen âşıkların topluma iyiyi, kötüyü, doğruyu ve yanlışı gösterme konusunda yol gösterici olduklarına dikkat çekerek mutasavvıf Âşık Sümmani'nin de adeta bir kanaat önderi gibi halkı irşat etmede önemli bir görev üstlendiğinin altını çizdi.

        Konuşmaların ardından bir çok aşık, Sümmani Babanın türkü ve şiirlerini okudular. Program âşıklar atışması ile son buldu.

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        #yerel haberler
        #Erzurum
        #aşık sümmani baba
        #aşıklar atışması
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