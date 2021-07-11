Covid-19 salgınıyla mücadelede 2021 yılının ilk aylarından itibaren dünya genelinde aşı çalışmaları yürütülüyor. Türkiye'de uzun süredir devam eden aşılama çalışmalarında aşı sistemine tanımlanan grupların yaşı 18'e kadar düştü. Aşısını olan vatandaşların aşıdan sonra kol ağrısı hissetmesi gündeme gelmişti. Aşıdan sonra kol ağrısı yaşanmasının normal olup olmadığı merak ediliyor.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NORMAL Mİ?

Koronavirüs aşılarının bazı yan etkilerinin olduğu daha önce uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Aşı yapılan bölgede gözlemlenen şişkinlik, kızarıklık ve ağrı uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor.

AŞIDAN SONRA KOL AĞRISI NE ZAMAN GEÇER?

Genel olarak aşının olunduğu gece ya da ertesi gün başlayan kol ağrısının 24 saat içinde geçtiği söyleniyor. Aşıdan sonra kol ağrısının aşıdan bir gün sonra geçmesi beklense de koroavirüs aşısının yan etkileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Anormal bir durumla karşılaşıldığında sağlık kuruluşlarından yardım alabilirsiniz.