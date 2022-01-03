Aşı zorunluluğuna tepki için kendini yaktı!

Avustralya'da bir kişi aşı zorunluluğuna tepki için kendini yaktı

HABERTURK.COM

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da koronavirüs aşısı zorunluluklarına tepki gösteren bir kişi, kendini ve arabasını ateşe verdi.

1 Ocak'ta yaşanan olayda, kimliği belirsiz adama suyla müdahale etti. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Victoria'da bar, restoran, kafe, kuaför ve güzellik merkezlerine girişte aşı kimliği isteniyor.

Olaya tanıklık eden bir kadın, "Cildi yanıyordu, teni benim gömleğime yapıştı" dedi.

Bir başka tanık ise, "Kendine ve arabasına benzin döktü, bilerek yaptı. 'Aşı kimliğine hayır' diyerek

bağırıyordu.