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Aşı yaşı kaça indi, 15 yaş üstü aşı başladı mı? Aşı sırası sorgulama ekranı

Okullarda yüz yüze eğitime Eylül ayı itibarıyla dönüleceği açıklandı, 15 yaş üstü aşı başladı mı? sorusu gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençlerin aşılanması sürecinin başladığını duyurmuştu. 18 yaş altı çocuklar ve gençler Sağlık Bakanlığı aşı takvimini ve aşı sırasının hangi yaş grubunda olduğunu araştırıyor. E-devlet ile e-Nabız giriş ekranı ve aşı sırası öğrenme

17.08.2021 - 12:52 | Güncelleme: GÜNDEM

  • AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

    E NABIZ SİSTEMİ İÇİN:

    E-NABIZ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 18 YAŞ ALTI AŞILAMA OLACAK MI?

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı  Prof. Dr. Turan, aşı yaşının okulların açılması öncesinde daha da aşağı çekilmesi konusunun, Bilim Kurulu'nun gündemine geldiğini belirtip, "Dünyada aşı trendine bakacak olursanız pek çok ülkede aşı trendinde aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip, 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalık sahibi, hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması tabi ki hedefimiz. Öncelikle okullar açılmadan bu işi yapmak, çocukların yeterli immünizasyonunu sağlamak için düşünülmekte. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var" diye konuştu.

  • 15 YAŞ ÜSTÜ AŞI BAŞLADI MI?

    Sağlık Bakanlığı, 15 yaş üstü tüm çocuklar ve gençlerle 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar ve gençlerin de aşı takvimine tanımlandığını duyurmuştu. Ancak Sağlık Bakanlığı aşı öncelik sıralamasına göre sisteme tanımlanan son yaş grubu 16-17 yaş arası bireyler olarak görünüyor. 

  • KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

    Öncelikli grup;

    * İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

    * İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

    * Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

    * Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

  • E NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır.

    1. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil1).

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