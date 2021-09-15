15 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLABİLİYOR MU?

18 Ağustos tarihli Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 yaş üstü aşılamaya ilişkin "Kıymetli Vatandaşlarım, ülkemizde Yüksek Öğretim Kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurtdışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın, velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. E-Nabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor sağlıklı güzel günler diliyorum." ifadelerini kullandı.