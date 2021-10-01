Aşı yaptırmayan öğretmen korona kurbanı

Nevşehir'deki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, muhasebe ve finansman öğretmeni olan Hasan Ali Yıldırım, 15 gün önce kas ağrısı şikâyetiyle Kovid-19 testi yaptırdı.

Sonucu pozitif çıkan Yıldırım, evinde karantinaya alındı. Beş gün süren karantinanın ardından sağlık durumu ağırlaşan, bir çocuk babası Yıldırım, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenilen Yıldırım, 10 gün süren tedavisinde yaşam savaşını kaybetti.

17 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Ali Yıldırım'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

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