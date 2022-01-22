Şartın kaldırılması sonuç verdi mi?
Sinema salonlarında aşı ve negatif sonuçlu PCR testi şartının kaldırılmasının gişelere olan etkisinin ne olacağı merak ediliyordu. İlk sonuçlar belli oldu. Gişelerde toplam % 1, film başına düşen izleyici sayısında ise % 8'lik artış görüldü. Küçük ölçekli bir artış olsa da gişe rakamları, sinema sektörüne pandemi öncesine dönme adına bir umut verdi. Asıl beklenen ise izleyicileri salonlara çekecek olan Türk filmlerinin artması
6 Eylül 2021'den itibaren uygulanan, aşısız veya aşı sürecini tamamlamamış kişilerden konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklerde istenen negatif sonuçlu PCR testi şartı, İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yeni ek genelgeyle hafta başında kaldırıldı.
Böylelikle sinema salonlarına girişlerde izleyicilerden aşı veya negatif PCR testi sonucu istenmemeye başladı.
Peki bu durum, izleyici sayılarını ne ölçüde etkiledi?
Ocak ayının haftalık gişelerine bakacak olursak aşı ve negatif sonuçlu PCR testi şartının ek genelgeyle kaldırılması gişelere artış olarak yansıdı. Toplam izleyici sayısı bir önceki haftaya oranla % 1, film başına düşen izleyici sayısı ise % 8 arttı.
SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Genel Sekreteri Fevzi Genç, aşı ve negatif sonuçlu PCR testi şartının kaldırılması hakkında Habertürk'e şu değerlendirmeyi yaptı; "illaki pozitif etkisi olacaktır. Ama sektörün güncel problemi hâlâ yerli içeriğin olmaması. İyi içerikle 2019 rakamlarının üzerine çıkabiliyoruz çok rahat. Bunu 2 - 3 filmle çok net bir şekilde gördük. Aşı şartının ilk haftalarında % 25 kadar negatif etkisi olmuştu. İlerleyen haftalarda daha az hisseder olmuştuk."
Toplam 25.775.000 TL hasılatın elde edildiği 14 - 20 Ocak haftasında en çok izlenen 5 film arasında 3 Türk yapımı bulunuyor.
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