'Aşı tereddüdü yaşayan gençler filyasyon mesaisini artırdı'

DHA

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken, özellikle genç nüfusun bir kısmının aşı olmakta tereddüt yaşaması, vaka sayılarının yükselmesine neden olurken, bu durum da filyasyon ekiplerinin iş yükünü artırdı. Ankara'da Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekipleri gece gündüz sokaklarda virüsün izini sürerek, Covid-19 hastalarının tedavilerini planlarken, temaslılarını da tespit etmeye çalışıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 64 filyasyon ekibi, saat 09.00'dan 24.00'e kadar sahada çalışmalarını sürdürüyor.

YÜZDE 40'LIK ARTIŞ

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Güner Çetinkol, 3 ay öncesine göre aşı olmakta tereddüt yaşayanlar nedeniyle mesailerinin arttığını söyledi. Çetinkol, "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son dönemlerde bir artış meydana geldi. Bunun sebebi de tedbirleri ihmal ettiğimizden ve bazı kesimlerde aşı karşıtlarının olmasından dolayı. Özellikle genç nüfusta çok ciddi bir artış var. Bir kısım gençte aşı yaptırmaya karşı bir tavır var. Aşı yaptırma konusunda biraz daha rahat davranıyorlar. Ayrıca Delta varyantından dolayı da günümüzde daha hızlı bir bulaş konusu olduğunu görüyoruz. 3 ay öncesinde daha az vaka vardı. Sayılarımız daha azdı. Saha daha sakin ve rahattı. Şu an o döneme göre yüzde 40'lık bir artışımız mevcut yani o dönemde evlere gittiğinde filyasyon ekiplerimiz daha fazla ileri yaşta vatandaşımızı görürken bugün genç ve aşısızlarla karşılaşıyor" diye konuştu.

'AŞISIZ GENÇLERİN FAZLALIĞINI GÖRÜYORUZ'

1,5 yıldır filyasyon ekibinde görev alan diş hekimi Beril Onat ise şu anda daha çok genç hastaya gittiklerini belirterek, "İlk başladığımızda daha çok yaşlı hastalara gidiyorduk fakat şu anda yaşlı nüfusumuz aşılama olayını daha iyi yaptırdığı için bu hastalık durumu gençlere kaydı" dedi.

Filyason ekibinde yer alan ebe hemşire Ayşe Anayurdu da "3 ay önceye göre yoğunluğumuz daha da arttı. Hasta sayımız fazlasıyla çoğaldı. Bu çoğalmada özellikle aşısız gençlerin fazlalığını görüyoruz" diye konuştu.