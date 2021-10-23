'Aşı tereddüdü yaşayan gençler filyasyon mesaisini artırdı'

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürerken, özellikle genç nüfusun bir kısmının aşı olmakta tereddüt yaşaması, vaka sayılarının yükselmesine neden olurken, bu durum da filyasyon ekiplerinin iş yükünü artırdı. Ankara'da Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekipleri gece gündüz sokaklarda virüsün izini sürerek, Covid-19 hastalarının tedavilerini planlarken, temaslılarını da tespit etmeye çalışıyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 64 filyasyon ekibi, saat 09.00'dan 24.00'e kadar sahada çalışmalarını sürdürüyor.
YÜZDE 40'LIK ARTIŞ
Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Güner Çetinkol, 3 ay öncesine göre aşı olmakta tereddüt yaşayanlar nedeniyle mesailerinin arttığını söyledi. Çetinkol, "Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Son dönemlerde bir artış meydana geldi. Bunun sebebi de tedbirleri ihmal ettiğimizden ve bazı kesimlerde aşı karşıtlarının olmasından dolayı. Özellikle genç nüfusta çok ciddi bir artış var. Bir kısım gençte aşı yaptırmaya karşı bir tavır var. Aşı yaptırma konusunda biraz daha rahat davranıyorlar. Ayrıca Delta varyantından dolayı da günümüzde daha hızlı bir bulaş konusu olduğunu görüyoruz. 3 ay öncesinde daha az vaka vardı. Sayılarımız daha azdı. Saha daha sakin ve rahattı. Şu an o döneme göre yüzde 40'lık bir artışımız mevcut yani o dönemde evlere gittiğinde filyasyon ekiplerimiz daha fazla ileri yaşta vatandaşımızı görürken bugün genç ve aşısızlarla karşılaşıyor" diye konuştu.
'AŞISIZ GENÇLERİN FAZLALIĞINI GÖRÜYORUZ'
1,5 yıldır filyasyon ekibinde görev alan diş hekimi Beril Onat ise şu anda daha çok genç hastaya gittiklerini belirterek, "İlk başladığımızda daha çok yaşlı hastalara gidiyorduk fakat şu anda yaşlı nüfusumuz aşılama olayını daha iyi yaptırdığı için bu hastalık durumu gençlere kaydı" dedi.
Filyason ekibinde yer alan ebe hemşire Ayşe Anayurdu da "3 ay önceye göre yoğunluğumuz daha da arttı. Hasta sayımız fazlasıyla çoğaldı. Bu çoğalmada özellikle aşısız gençlerin fazlalığını görüyoruz" diye konuştu.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!