Sosyal medyada hızla yayılan aşı sonrası duş alınamayacağı yönündeki söylentiler "Aşıdan sonra duş alınır mı?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Bilim insanları aşıya ve aşı sonrası yaşanacaklara dair dedikodularla ilgili açıklamada bulundu.

AŞIDAN SONRA DUŞ ALINIR MI?

Aşıdan sonra duş alınmaması gerektiği yönündeki söylentilere Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman'dan cevap geldi. Arman, covid aşısından sonra duş alınabileceğini söylediği açıklamasında “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” dedi.