18 YAŞ ALTI AŞILAMA NE ZAMAN?

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı, belirlenen gruplara sıra geldikçe ilerlemeye devam ediyor. 18 yaş üstü tüm yaş gurplarıı sisteme tanımlanığından beri en çok merak edilen konu 18 yaş altı için aşılamanın ne zaman başlayacağı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde 16 yaş ve üstü vatandaşlarında en kısa sürede aşı randevu sistemine tanımlanacağı duyurulmuştu. Ancak 16 yaş altı çocuklar için aşılama tarihi ile ilgili ise henüz net bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.