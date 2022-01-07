"Aşı olmayıp evden çıkan tutuklanabilir"

Reuters

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte Perşembe günü koronavirüs aşısı olmayan ve evden çıkan insanların gözaltına alınabileceğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, televizyondan ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Toplum liderlerinden aşılanmamış insanları aramalarını ve aşılanmayan kişilerin evde kaldıklarından emin olmalarını istedi.

"TUTUKLAMA YETKİSİ VAR"

Duterte, "Eğer bu kişiler evde kalmayı reddederse polislerin onları tutuklama yetkisi var" dedi.

Duterte, vaka artışları nedeniyle “ulusal acil durum” içinde olduklarını söyledi. Duterte, aşı yaptırmayan ve evde kalma kuralını ihlal eden kişilerin gözaltına alınabileceğini söyledi.

Filipinler'de vaka sayılarının üç ayın en yüksek seviyesine çıktığı belirtildi. Ülkede perşembe günü 17 bin 220 vaka tespit edilmesiyle 26 Eylül’den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.