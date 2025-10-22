Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Asi Nehri nerede? Asi Nehri hangi şehirde, ülkede? htnrd

        Asi Nehri nerede? Asi Nehri hangi şehirde, ülkede?

        Asi Nehri, Türkiye'nin güneyinde doğan önemli bir oluşumdur. Tarih boyunca dikkat çekmiş ve çeşitli uygarlıklara da ev sahipliği yapmıştır. Önemli yönleriyle dikkat çeken Asi Nehri ile ilgili bilgileri merak eden birçok kişi vardır. Peki Asi Nehri nerede?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 13:13 Güncelleme: 22.10.2025 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asi Nehri nerede?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Suriye topraklarından geçen ve Akdeniz’e dökülen Asi Nehri, sahip olduğu özelliklerle gözleri üzerinde toplar. Çeşitli uygarlıkların bünyesinde yaşadığı Asi Nehri, tarih sahnesine çıktığı günden bu yana kültür, ticaret ve tarım merkezi olmasını sağlamış bir su kaynağıdır. “Asi” adını ise akış yönünün diğer nehirlerin tersine akmasından alır. Güneyden kuzeye doğru akması ile ismi “Asi Nehri” olarak adlandırılmıştır. Peki Asi Nehri hangi şehirde?

        Ters yöne akmasıyla coğrafyacılar tarafından dikkat çeken bir nehir olmuştur. Ayrıca halk arasında dikkat çekmiş ve efsanelere de konu olmuştur. Türkiye, Lübnan ve Suriye topraklarını birbirine bağlayan bir nehir olma özelliğine sahiptir. Binlerce yıldır Akdeniz havzasının en önemli su yollarından biri olarak bilinir. Peki Asi Nehri hangi ülkede?

        ASİ NEHRİ NEREDE?

        Asi Nehri nerede? Söz konusu nehir, Orta Doğu’nun kuzeybatısında yer alan bir konuma sahiptir. Lübnan’dan doğup Suriye üzerinden Türkiye’ye uzanan önemli bir akarsu olma özelliği vardır. Nehir ile ilgili bazı özellikler;

        • Bu nehir, yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahiptir.
        • Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde doğar.
        • Suriye’nin Hama ve Humus kentlerinden geçer.
        • Son olarak Türkiye sınırına ulaşarak Hatay ilinde Akdeniz’e dökülür.
        • Asi Nehri, üç farklı ülkenin topraklarından geçen nadir nehirlerden biri olma bayrağına sahiptir.

        ASİ NEHRİ HANGİ ŞEHİRDE?

        Asi Nehri hangi şehirde yer alıyor? Türkiye Hatay topraklarında yer alan bir nehirdir. Hatay’da merkez ilçe Antakya’da yer alır. Nehrin geçtiği en net yerleşim yeri burasıdır. Söz konusu nehir, aynı zamanda Samandağ ilçesi yakınlarında da Akdeniz’e dökülür. Bu güzergâh boyunca kıyısında çok sayıda köy ve tarım arazisi göze çarpar. Antakya şehir merkezinden geçen nehir, kente hem doğal güzellik hem de kültürel anlamda ayrı bir kimlik kazandırmıştır.

        ASİ NEHRİ HANGİ ÜLKEDE?

        Asi Nehri hangi ülkede bulunuyor? Asi Nehri üç farklı ülkeden geçer:

        • Lübnan
        • Suriye
        • Türkiye

        Bu ülkelere sırasıyla uğraması nedeniyle Asi Nehri, uluslararası bir su yolu olarak kabul edilmesiyle de göze çarpar. Üç ülke arasında tarım, ekoloji ve su yönetimi açısından önemli bir rol oynar.

        ASİ NEHRİ HAKKINDA BİLGİLE

        • Yaklaşık 556 kilometre uzunluğa sahiptir.
        • Nehrin kaynağı ise Lübnan’daki Bekaa Vadisi’nden doğmasıyla bilinir.
        • Asi Nehri’nin döküldüğü yer, Türkiye’nin Samandağ ilçesi yakınlarında Akdeniz’e dökülür.
        • Akış yönü kuzeydeki Akdeniz’e doğru olduğu için, “ters akan nehir” anlamına gelen “Asi” adı verilmiştir.
        • Antik çağlarda bu nehir, Orontes adıyla biliniyordu.
        • Asi Nehri, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde bölgenin tarım, ticaret ve ulaşım açısından son derece önemli kabul ediliyordu.
        • Hatay, bu nehrin çevresindeki verimli topraklar ile birlikte turunçgil, zeytin, pamuk ve sebze üretiminde oldukça gelişmiştir.
        • Asi Nehri; balık türleri, kuşlar ve su canlıları için önemli bir yaşam alanıdır.
        • Sanayi atıkları ve tarım ilaçlarının nehirde zaman zaman kirliliğe yol açtığı bilgisi vardır.
        • Türkiye ve Suriye, sanayi atıkları gibi konularda çeşitli ortak projeler yürüterek nehrin yapısını korumaya çalışır.
        • Antakya’da nehir kenarında yürüyüş yolları, restoranlar ve doğal güzellikler, ziyaretçilerin dikkatini çeker.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Trump-Putin zirvesi ertelendi
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        Korku evinde darp ve elektroşok! Genç kadın kâbusu yaşadı!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde zafer peşinde!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına banka kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        Eyüp, 24 yaşındaydı... Evine girerken kanlı infaz!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        Louvre Müzesi soygununun maliyeti: 88 milyon avro
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        1 milyon TL'yi çalmıştı... Çelik kasa hırsızına dışkıdan tespit!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Polonya'da 2 çocuklu ailelere 'sıfır gelir vergisi' dönemi
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Devler Ligi'nde çılgın gece! 9 maçta 43 gol
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Anne oyuncağın içine ses kayıt cihazı koydu! Kâbus kreşe dava!
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Almanya'da zorunlu askerlik tartışması
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Habertürk Anasayfa