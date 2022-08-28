Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Yaşam

Asi Nehri'nde ara ara görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehrin tamamını kapladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde ara ara görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehrin tamamını kapladı. Vatandaşlar, çevre kirliliğinin yanı sıra, nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü bir çözüm ile temizlenmesi istiyor

28.08.2022 - 00:40 | Güncelleme: ABONE OL
Asi Nehri'nde ara ara görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehrin tamamını kapladı
Asi Nehri'ni istila ettiler!
0:00 / 0:00
DHA

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin, Samandağ ilçesindeki bölümünde bazı noktaları yeniden su sümbülleri ile kaplandı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbülleri, nehrin denize döküldüğü noktalarda da çevre kirliliği oluşturtuyor.

VATANDAŞLAR, SU SÜMBÜLLERİNİN TEMİZLENMESİNİ İSTİYOR

Su sümbüllerinin hızla üreyip çoğaldığını söyleyen balıkçı Erkan Sağlamtaş, "Asi Nehri´ne giriş-çıkışlarda baya sıkıntı yaşıyoruz. Aynı zamanda bütün su yüzeyini kapladığı için de balıkların yaşam alanları daraltıyor ve balık türleri zarar görüyor. Sümbüller, 5 ile 10 gün arasında sayıları iki katına çıkabiliyor. Güzel bir proje ile bu sorunun çözülmesini umut ediyoruz. Yetkililerden de bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

Su sümbüllerinin nehir etrafındaki otları da öldürdüğünü söyleyen çiftçi Esef Belli, "Asi Nehri´nin etrafındaki bütün yararlı otları da öldürüyor. Bunlar yüzünden balık da yok oluyor. Eğer bunun çaresi varsa, bunun kökünü kuruturlarsa çok iyi olur. Eskiden öyle bir şey yoktu, tertemizdi. Bu ot nereden geldi bilmiyoruz. Bizi çok zor durumda bıraktı" dedi.

Balıkçı Ersin Köse de, su sümbüllerini temizlemeye çalıştıklarını ancak hızla üremeye devam ettiğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı
Toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı
Su sümbülleri gölü yeşile boyadı
Su sümbülleri gölü yeşile boyadı
Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!
Hatay'daki temel kazısında faciadan dönüldü!
İşçileri taşıyan araç dereye uçtu! 3 kişi öldü
İşçileri taşıyan araç dereye uçtu! 3 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.