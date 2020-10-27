Burçak Orçun borcun@haberturk.com

Koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri en fazla merak edilen ve tartışılan konuların başında aşı ve ilaç çalışmaları geliyor. Hem dünyada hem de Türkiye'de yapılan bazı çalışmalarda Faz-3 aşamasına yani klinik çalışma aşamasına gelindi. Bu, aşının piyasaya çıkmasının bir öncesindeki aşama anlamına geliyor. Peki dünya çapında 200'ün üzerinde aşı çalışması yapılırken sonuca en yakın çalışmalar hangileri? Türkiye bu çalışmaların neresinde? Aşı mı yoksa ilaç mı daha etkin bir çözüm? İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yağız Üresin son zamanlarda artan vaka sayıları, önümüzdeki süreç ile aşı ve ilaç çalışmalarını haberturk.com'a değerlendirdi.

"YAZIN REHAVET OLDU"

Vaka sayılarının, özellikle İstanbul'da son zamanlarda yeniden artmaya başlamasını yaz döneminde insanların rehavete kapılmasına bağlayan Prof. Dr. Üresin önümüzdeki süreçle ilgili olarak o kadar kötümser olmamak gerektiğini söyledi. Pandeminin ikinci devresini yaşadığımızı belirten Üresin "Sürekli en kötümser senaryoyu seçmek doğru bir taktik değil. Bildiğimiz tedbirleri alırsak yeniden avantajlı duruma geçebiliriz" dedi. Hastanelerdeki doluluk oranına dikkat çeken Üresin artışın bu hızla devam etmesi durumunda İstanbul'a yönelik bölgesel tedbirler alınabileceğini söyledi.

"KASIM SONUNDA ÇIKIŞA HAZIR OLABİLİR"

Türkiye'de iki aşının, dünyada da ondan fazla çalışmanın klinik aşamada olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yağız Üresin, aralarında Türk kökenli araştırmacıların geliştirdiği de olmak üzere üç aşı çalışmasının sonuca çok yakın olduğunu ifade etti. Üresin bu üç çalışmanın da Kasım ayı sonunda çıkışa hazır olabileceğini söyledi. Aşı çıktığında da herkese yapılmasının söz konusu olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Üresin risk grupları ve önceliklerin belirleyici olacağına dikkat çekti.

AŞI MI İLAÇ MI?

Koronavirüs pandemisinin başından beri en fazla tartışılan konulardan biri "Aşı mı yoksa ilaç mı daha etkili?" sorusu oldu. Aşının bizi daha çabuk sonuca götürdüğünü kaydeden Üresin, aşının hastaya uygulanamamasının ilaca göre dezavantajı olduğunu ifade etti. Dünya çapında bu kadar çok aşı ve ilaç çalışması yapılmasının doğru olmadığına da dikkat çeken Üresin pandeminin başından beri adı geçen bazı ilaçlarla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu.

'İNFODEMİ'YE DİKKAT

Pandemi sürecinde mücadeleyi en fazla olumsuz etkileyen faktörlerin başında infodemi, yani aşırı ve asılsız bilgilerin geldiğini söyleyen Üresin "İnfodemi dünyada salgın kadar önemli ve tehlikeli bir şey oldu" şeklinde konuştu.

"ÇİN'İN AŞI İLAÇ DERDİ YOK"

Çinli bilim insanlarıyla görüşmelerinde aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili konuştuklarını da belirten Üresin şu yanıtı aldıklarını ifade etti: "Biz aşıyı ve ilacı çok fazla dert etmiyoruz çünkü hasta sayımız çok düşük, günlük vaka sayımız 20 civarı o yüzden aşı ve ilaç bizim için çok öncelikli değil."