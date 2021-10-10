Aşı çadırına akılalmaz saldırı!

AA

Alınan bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Meydanı'nda yaklaşık 4 ay önce kurulan aşı çadırına gece giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki malzemelere zarar verdi.

AA'nın haberine göre, sabah çadıra geldiklerinde olayı fark eden görevliler, durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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