"AKILLICA BİR KARAR DEĞİLDİ"

Kutcher, Mila Kunis'in kendisini uyardığını ve küçük çocuklarını düşünmesi gerektiğini ifade etti. Aktör, konuyla ilgili, "Biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım. Uzaya gitmek ailem açısından akıllıca bir karar değildi. Sonuçta küçük çocuklarım var." dedi.

Kutcher, buna rağmen hayatının bir noktasında uzaya yolculuk edeceğini de sözlerine ekledi.