"ŞİMDİ GERİ DÖNÜYORUM!"

Ashley Judd, bu kararını da sosyal medya hesabından duyurdu. "Selam 2022..." diyen Judd, önce kendi ülkesinde sonra da İsviçre Alpleri'nde yaptığı doğa yürüyüşleri ve tırmanışların ardından kendini "hazır" hissettiğini ifade etti.

Oyuncu, sözlerini, "Bütün bunlar bana kendimi hazır hissettiriyor. Ne için? Evet, Kongo! Şimdi dönüyorum. Kalbim açık ve istekli." şeklinde noktaladı.