"ACIDAN KURTULMANIN BİRÇOK YOLU VAR"

Judd, "Bunu anlatıyorum çünkü bir acıdan kurtulmanın birçok yolu var. Bunu hatırlatmak önemli." şeklinde konuştu.

Ashley Judd, o konuşmada kendisine tecavüz eden adamın derin bir pişmanlık duyduğunu itiraf ettiğini de sözlerine ekledi.