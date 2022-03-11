Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ashley Judd: Avrupa'ya nakledilseydim kan kaybından ölürdüm!

Geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ıssız bir ormanda düşüp, bacağını dört yerden kıran Ashley Judd, 55 saatte hastaneye ulaştırılmıştı. Ölümün kıyısından dönen Judd, yaşadığı korku dolu anları bir kez daha anlattı

11.03.2022 - 18:16 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ve ünlü oyuncu Ashley Judd (53), geçtiğimiz sene Bonobo (Cüce şempanze) koruma programı kapsamında gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bir kaza geçirip, bacağını dört yerden kırmıştı.

    Uzun süre tek başına yardım bekleyen ve tam 55 saatte hastaneye ulaştırılan aktris, iç kanama tehlikesi geçirmişti. Güney Afrika'da bir hastanede tedavi altına alınan Judd, yaşadığı kabus gibi anları yeniden hatırladı.

  • Kate Roberts'ın sunduğu "Sex, Body and Soul" adlı podcast yayınına katılan Ashley Judd, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastaneye ulaşana kadar kendisi için "bitmek bilmeyen" süreyi bir kez daha anlattı. 

  • Daha önce yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu,  "Zihnin, bedenin ve ruhun nasıl olup da bir araya geldiğini ve dayanılmaz olan bir şeye nasıl dayandığını bilmiyorum. Bazen bir sopayı ısırdım, bazen bağırdım, hatta uludum ve kıvrandım. O anlarda bayılmadım, keşke bunu yapabilseydim." dedi.

  • İLKEL BİR HAMAKLA KURTARILDI
     
    Ormanda çıktığı yürüyüşte düşen ve sağ bacağı kırılan Ashley Judd, hareket edemediği için tam beş saat boyunca yatmak zorunda kaldığını hatırlattı. Sonra çevreden birilerinin gelip onu ormandan çıkardığını anlattı. Judd, ormandan "Kongolu kardeşlerim" dediği kurtarıcıları tarafından ilkel bir hamakta taşınarak kurtarılmıştı.

    Oradan çıkıp kampa ulaşmaları da bir buçuk saati bulmuştu. Ashley Judd, kendisi acılar içinde hamakta yatarken onu taşıyanların nehirleri geçtiğini, tepeleri aştığını ve sonunda bir motosiklete ulaştıklarını anlattı. Ormandan çıkıp motosiklete bindirildikten sonra da Güney Afrika'da bir hastaneye ulaşması altı saat sürdü.

  • "KAN KAYBINDAN ÖLEBİLİRDİM"
     
    Güney Afrika'da dokuz gün tedavi gören ünlü yıldız, sonra da ABD'ye Tennessee'te götürülmüştü. Ashley Judd, o dönemi de şu sözlerle anlattı:
     
    Güney Afrika'ya ulaştığımda bacağımda hayat yoktu ve kanamam vardı. Eğer Güney Afrika yerine Avrupa'ya nakledilmiş olsaydım kan kaybından ölebilirdim.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.