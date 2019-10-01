Anne olmaya hazırlanan ünlü model Ashley Graham, eşi Justin Ervin'in annesinin ve teyzesinin aynı güne denk gelen doğum günlerini sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir mesajla kutladı.

Evde çekilen bir pozu paylaşan Graham, "Partnerinizle evlendiğinizde genellikle onun ailesiyle de evlenirsiniz. Ben dünyanın en iyi kayınvalidesi, görümcesi ve teyzesine sahip olduğum için hem çok mutlu, hem de minnettarım" notunu yazdı.

Graham'ın, eşinin annesinin 75, teyzesinin de 70'nci yaşını kutladığı bir dizi paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

"MİNNETTAR HİSSEDİYORUZ"

31 yaşındaki model, geçtiğimiz günlerde eşi James Ervin ile kamera karşısına geçerek bir bebek beklediklerini duyurmuştu. Ashley Graham, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarını şu notu düştü:

Dokuz yıl önce bugün hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesud, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz.