KİTAP ÇIKARMIŞTI

Öte yandan kıvrımlı hatlarıyla bikini ve iç çamaşırı modeli olarak da kendini kabul ettiren Graham, A New Model: What Confidence, Beauty, and Power Really Look Like (Yeni Bir Model: Kendine Güven, Güzellik ve Güç Gerçekte Neye Benzer) adlı bir kitap çıkarmıştı.

Ashley Graham, kitabında moda dünyasının dayattığı kalıplara uymak için hayatlarını zindana çevirmek yerine insanların kendilerini oldukları gibi sevmeleri gerektiğini ifade etmişti.