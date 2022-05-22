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Ashley Graham: Doğum yaparken neredeyse ölüyordum!

Geçtiğimiz ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına alan büyük beden model Ashley Graham, zorlu doğum süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Evde doğum yapan Graham, ölümün eşiğinden döndüğünü ifade etti

22.05.2022 - 15:24 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Moda dünyasında kıvrımlı model akımının öncülerinden olan Ashley Graham ve yönetmen eşi Justin Ervin, oğulları Isaac'i 2020'de kucağına almıştı. Geçtiğimiz ocak ayında da ikiz bebeklerine kavuşan çift, üçüncü kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

  • İkiz çocuklarına 'Malachi' ve 'Roman' adını veren Ashley Graham, zorlu geçen doğumun detaylarını anlattı. Glamour Dergisi'nde özel bir yazı yayınlayan Graham, 3 buçuk saat boyunca doğum sancısı çektiğini belirtti. 

  • "BİR ŞEYLER TERS GİTTİ"

    Doğum esnasında herkesin kendisini sakin tutmaya çalıştığını ifade eden 34 yaşındaki model, bir şeylerin ters gittiğini belirtti.

    Doğum bittikten sonra bayıldığını ve birilerinin onu tokatlayarak uyandırmaya çalıştığını söyleyen Graham, "Karanlık ve yıldız gibi şeyler gördüm." dedi.

  • "EVDEN 2 AY BOYUNCA HİÇ ÇIKMADIM"

    Çok fazla kanaması olduğunu fark ettiğini ve çok korktuğunu belirten Ashley Graham, ölüme çok yaklaştığını hissettiğini dile getirdi. 

    İkiz bebeklerinin sağlığının yerinde olduğunu ama çok kan kaybettiğini ifade eden Graham, "Bir hafta hiç yürüyemedim. Evden iki ay boyunca hiç çıkmadım." dedi.

  • "ZORLANDIM"

    Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Graham, doğum sonrası eski düzenine dönmekte biraz zorlandığını açıklamıştı. Hamilelik sürecinde formunu korumak için yaptığı egzersiz programını bir kenara iten Ashley Graham, bir buçuk ayın sonunda "hayata döndüğünü" ifade etmişti.

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