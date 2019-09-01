Ünlü model yaptığı açıklamada "Dokuz yıl önce hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesut, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.