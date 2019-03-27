Ünlü model, "En önemlisi kelimeleri nasıl kullanacağınızı bilmek. Sanırım birçok insan, aynanın karşısına geçip 'Ben üzgünüm, ben çirkinim, ben bunlara değmem' gibi cümleler kuruyor. Gerçekten anlamalısınız ki, kullandığınız kelimelerin gücü var ve bu benim küçük yaşta öğrendiğim bir şey" dedi.