"MİNNETTAR HİSSEDİYORUZ"

Ashley Graham, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Dokuz yıl önce hayatımın aşkıyla evlendim. Dünyada en sevdiğim insanla birlikte en iyi yolculuktu bu. Bugün genişleyen ailemizi kutlarken çok mesud, heyecanlı ve minnettar hissediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.