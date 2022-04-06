Asghar Farhadi: İranlı ünlü yönetmen eski öğrencisi tarafından intihalle suçlanıyor

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asgar Ferhadi, hakkındaki intihal suçlaması nedeniyle ifade vermek üzere İran'da mahkemeye çağrıldı.

Yönetmenin eski bir öğrencisi olan Azadeh Masihzadeh, Farhadi'nin son filmi 'A Hero'nun (Bir Kahraman) fikrini, kendisinin çektiği ve 2018'de gösterime giren 'All Winners All Losers' adlı belgeselinden çaldığını iddia etti.

Farhadi ise filmin konusunun kendi araştırması olduğunu söyleyerek iddiayı reddediyor.

Film, ödeyemediği borcu yüzünden hapishaneye düşen, bir erkek çocuk babası Rahim'in hikayesini ele alıyor. Rahim, İranlı aktör Emir Cedidi tarafından canlandırılıyor.

Farhadi 2012 yılında 'A Seperation' (Bir Ayrılık) ve 2017 yılında da 'The Salesman' (Satıcı) filmleriyle Yabancı Dilde En İyi Film Oscarlarını kazanmıştı.

2021 yapımı 'A Hero' filmi ise geçen yıl Fransa'daki Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan Altın Palmiye'yi kazandı.

"Hatırlayabilmem çok zor"

Ocak ayında BBC'deki bir sinema programına konuk olan Farhadi "Geriye dönüp bu hikayenin çıkış noktasını, beni neyin tetiklediğini hatırlayabilmek gerçekten zor. Bu hikayelerin çoğu bilinçaltınızda oluşmaya başlıyor ve zamanla şekil alıyor, ardından da senaryo yazma dürtüsü oluşuyor" demişti; "Bu hikayenin çıkışı 12, belki 15 yıl geriye gidiyor. O dönemde yerel gazeteleri tarar ve öğrencilerimle birlikte bu gibi hikayeleri araştırırdık."

Farhadi'ye suçlamayı yönelten Masihzadeh, yönetmenin A Hero filminde işlediği konuyu, kendisinin 2014'te Farhadi'den aldığı bir belgesel yapım atölyesi sırasında araştırdığını, ve sonra belgeselini çektiğini hikayenin Farhadi tarafından çalındığını iddia ediyor.

Masihzadeh'in "All Winners, All Losers" adlı belgeseli 2018 yılında İran'da bir film festivalinde gösterilmişti.

İntihal iddiasını reddeden Farhadi, Masihzadeh'i karalama ile suçlayarak karşı dava talebinde bulundu.

Masihzadeh ise Pazartesi günü Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada Farhadi'nin dava talebinin "delil yetersizliği" nedeniyle reddedildiğini söyledi.

Mahkemenin kararının kendisini rahatlattığını söyleyen Masihzadeh "Ancak mutlu değilim, çünkü Farhadi'ye bir usta olarak çok saygım vardı" dedi.

Mahkeme ayrıca Masihzadeh'in "telif hakları ihlalinden" mahkemeye çağrılması için yeterli delil olduğuna da karar verdi.

Farhadi'nin avukatı Kaveh Rad, sürecin devam ettiğini, mahkemenin henüz kararını vermemiş olduğunu vurguladı.

Rad ayrıca mahkemenin, Masihzadeh'in A Hero filminin gelirlerinden pay alma ve hikayesi anlatılan eski tutuklunun "karalama" suçlamasıyla dava açma taleplerinin reddedildiğini aktardı.