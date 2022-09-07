Yeni asgari ücret zammı açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonra 2022 yılı için asgari ücrette, maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlayacak bir zam yapılmıştı. Net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücret enflasyonun yüzde 70'i aşması sebebiyle bir zam daha alarak 5 bin 500 lira olmuştu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya katıldığı canlı yayında vatandaşların akıllarında olan soruları silecek açıklamalarda bulundu.
ZAMLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Özgür Kaya zam konusu olarak şu ifadeleri kullandı:
“Pek çok formül var ama gerçekleşecek olan esas formül aralık ayı enflasyon rakamlarıdır. Dolayısıyla yaklaşık olarak baktığımızda 2022’nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun hala bir önceki 6 aylık döneme ilişkin farkını koruduğunu görüyoruz” diyen Özgür Kaya, “Önümüzdeki dönemde hükümetten farklı adımlar gelirse enflasyonun aşağı gelmesi söz konusu olabilecek”
EK ZAM GÜNDEMDE
Maaş zamları hakkında tahminlerini söyleyen Kaya, sözlerine şu ifadeler ile devam etti: “Gerek asgari ücretliler olsun gerekse memur ve memur emeklileri ile ilgili olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamada farklı bir senaryonun ortaya çıkabileceği enflasyonun üzerinde bir zamla daha rahatlatıcı bir uygulamanın devreye gireceği ortaya çıkmış durumdadır. Enflasyon rakamı 16-17 seviyelerinde gerçekleşmiş olsa da yapılacak olan zammın bu rakamın üzerinde olacağını, sayın Cumhurbaşkanının kasım-aralık ayında toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar üzerinde ilave bir zammın uygulanacağını öngörebiliriz”
3 FORMÜL VAR
SGK Uzmanı Özgür Kaya gündemde 3 formülün olduğunun altını çizerek, “Masada birincisi toplu sözleşme şartları, ikincisi enflasyon rakamları, üçüncüsü Sayın Cumhurbaşkanının vereceği karar doğrultusunda artışlarla birlikte hangi noktaya geleceğini göreceğiz. 3 tane formül olarak değerlendirmek mümkündür. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada açlık sınırının 6 bin 680 TL civarında olduğu öngörüldü. Yani 7 bin ile 7 bin 500 lira arasında olma ihtimali çok yüksektir. Şu an 5 bin 500 lira olan asgari ücrette yüzde 10-20 seviyelerinde artış meydana geldiğinde 7 bin lira seviyelerine ulaşacak. Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak." şeklinde konuştu.
BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET, SİGORTA PRİMİ, İŞSİZLİK PRİMİ NE KADAR?
Asgari ücret şu an 5 bin 500 TL net, brüt ise 6 bin 471 TL olarak ödenmekte. İşvereninizin ödemek zorunda olduğu SGK primi 1003 TL iken, işsizlik sigortası primi de 129 TL olarak görünüyor. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti ise 7 bin 603 lira. Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak ödeniyor.
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