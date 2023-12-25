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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2024 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 3. kez toplanıyor. İşveren, işçi temsilcileri ve hükûmet yetkililerinin bir araya geleceği toplantıda asgari ücrete ilişkin nihai kararın çıkması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını belirtirken, memur ve emeklisini de yüzde 50'ye yakın ücret artışının beklediğini vurguladı. İşte asgari ücret 3. toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 21:31 Güncelleme: 25.12.2023 - 21:31
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        • 1

          Milyonlarca işçi ve işverenin gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısında. Asgari ücret zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri birçok kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Taraflar arasında müzakere süreci devam ederken, asgari ücret zammının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Peki, "Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak?" İşte 2024 Ocak asgari ücret zammının belli olacağı tarih...

        • 2

          ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

          Oylum Talu ile Burası Haftasonu programında konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Salı veya Çarşamba günü toplanmasını beklendiğini ve net rakamın dördüncü toplantıya kalmadan açıklanacağını düşündüğünü ifade etti.

        • 3

          ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, memur ve emeklisini de yüzde 50'ye yakın ücret artışının beklediğini açıkladı.

          AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

          Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

          "Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah önümüzdeki hafta yapıp aralık ayı içerisinde önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle cuma gününe kadar belli olacaktır. Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor."

        • 4

          İKİNCİ TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMALAR

          Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirildi.

          Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından, komisyonda işçi heyetine başkanlık eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, gazetecilere açıklama yaptı.

        • 5

          "ŞU ANDA BİR SONUÇ YOK"

          Toplantının Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlığında gerçekleştiğini belirten Ağar, şu bilgileri paylaştı:

          "Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Bugünkü toplantıda, TÜİK'in, Hazine ve Maliye Bakanlığının ve işverenlerin görüşleri alındı. Heyetimizdeki 4 işçi arkadaşımız geçim şartlarını anlattı. Dolayısıyla şu anda bir sonuç yok. Ancak görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaşıktık. Kısa zamanda bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama ortada rakam olmadığı için bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok."

        • 6

          "BU HAFTA TEKRAR BİR ARAYA GELİNECEK"

          Asgari ücretlilerin geçim koşullarının, ev kirasının ve temel giderlerinin herkes tarafından bilindiğini dile getiren Ağar, "Büyükşehirlerde ev kirası 10 bin liradan aşağı değil. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Bu insanların geçiminin, alım gücünün düşünülmesi gerekiyor. Dolayısıyla belirleyici hükümet olacak. Hükümet ile işverenin bu konuda yaklaşımları iyi olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakatla sonuca gideriz. Bu hafta içerisinde tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna bir an önce gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil." diye konuştu.

        • 7

          "TOPLANTIDA HERHANGİ BİR RAKAM KONUŞULMADI"

          Ağar, "Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. İnşallah sonucu iyi olur." dedi.

          Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağar, ilk rakamı işverenden beklediklerini vurgulayarak, işverenin henüz herhangi bir rakam sunmadığını söyledi.

          TÜRK-İŞ'in görüşmelerde "kırmızı çizgisinin" ne olduğuyla ilgili soruya Ağar, "Kırmızı çizgi, diye bir şey yok. 'Kırmızı çizgi' bana göre boş laf." yanıtını verdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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