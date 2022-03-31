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Asgari ücrette ikinci yapılacak mı? SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ikinci zam olacak mı? Uzun süredir devam eden tartışmaların ardından asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama geldi. Peki, asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net asgari ücret açıklaması...

31.03.2022 - 13:30 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Asgari ücrete bu yıl içerisinde ikinci zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Merak edilen sorularla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net açıklama geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete ikinci zamla ilgili açıklaması...

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam konusuna dair Erdoğan aralık ayını işaret etti.

  • "Vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

     

  • - Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar.

     

  • Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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