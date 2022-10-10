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Asgari ücrette dikkat çeken tahmin: 7 bin 500 TL! Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak? İşte son dakika açıklama ve tahminler

Asgari ücrette dikkat çeken tahmin: 7 bin 500 TL

Asgari ücret zammı yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte çalışan ve işverenlerin gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Alınan karar doğrultusunda uygulanacak zam Ocak ayı itibariyle geçerli olacak. Aralık ayı yaklaşırken asgari ücretle ilgili tahminler de netleşiyor. İşte asgari ücret 2023 zammı ile ilgili tahmin ve açıklamalar...

10.10.2022 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı 2023 yılında ne kadar olacak? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte çalışan ve işverenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Asgari ücretin tespitinde net bir kıstas bulunmasa da hesaplamalar sırasında enflasyon verileri göz önünde bulunduruluyor. İşte asgari ücretle ilgili tahminler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen açıklamlar...

  • BAKAN NEBATİ'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı bir televizyon programında asgari ücret hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati:

    "2002 yılından bugüne kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi. Bu yıl da enflasyon hedefimiz bu kadar değildi. Memur maaşları zaten 6 ayda bir güncelleniyor. Asgari ücretteki artış gelecek yılın enflasyon hedeflerine göre belirleniyor. Bu yıl enflasyon, hedeflerimizin üzerinde çıktığı için Temmuz ayında tekrar güncellemeye gittik. Şimdiye kadar asgari ücretliler enflasyona ezdirilmedi ve bu yıl da aynı şekilde bir artış olacak. Asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

     

  • YENİ ASGARİ ÜCRET 7 BİN 500 TL OLACAK MI?

    Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.

  • MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471  TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

    Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuya ilişkin; "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

    Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık. Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık. İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız." ifadelerini kullandı.

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