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Asgari ücret zammı son dakika | AK Parti'den asgari ücrete zam açıklaması! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, son durum nedir?

Asgari ücrete ara zam: Kritik ay başlıyor! Asgari ücret 5 bin TL mi olacak? Yüzde 20'lik hesap

Asgari ücrete ara zamda son durum... Temmuz ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrete olası ara zamla ilgili kritik bir aylık süreç de başlamış olacak. Gözler ise olası bir ara zamla ilgili Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayacak Bakanlık kararına çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili henüz resmi bir adım gelmese de Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar geldi. İşçilerin görüşlerini ortaya koyan son açıklama ise Türk-İş'ten geldi. İşte asgari ücretle ilgili önemli açıklamalar...

23.06.2022 - 14:06 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücrete ara zam iş dünyasının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Toplantının işçi ve işveren temsilcileri ile bakanlıkta olmak üzere en az üç kere toplanması bekleniyor.  Tüm bu süreler göze alındığında Ağustos ayında ödenecek Temmuz ayı maaşlarının zamlı yatabilmesi için önümüzdeki hafta Temmuz ayının ilk günleriyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor.              

  • Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili çalışan kesimin görüşlerini şu sözlerle aktardı:

    Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması konusunda ilk açıklamanın mart ayında AK Parti eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan geldiğini belirten Ergün Atalay, bunun üzerine kendisinin de 22 Mart’ta Abant’taki toplantıda, geçmiş yıllarda aralık ayından önce asgari ücret artışını görüşmediklerini ama her ayın başında açıklanan enflasyon miktarının asgari ücretliye, emekliye yansıtılabileceğini söylediğini anlattı.

     

    Kamuoyunda asgari ücrete ara zam konusunda bir beklenti yaratıldığını kaydeden Atalay, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alarak işçinin, emeklinin, çalışmayan işsizin yaşadığı sıkıntıyı anlattığını, Erdoğan’ın, asgari ücrete ara zam olmayacağına yönelik bir sözü olmadığını ifade etti. Çalışanların alım gücünün çok düştüğünü kaydeden Atalay, kesinlikle bir şey yapmak gerektiğini dile getirdi.

  • BAKAN BİLGİN KAPIYI ARALAMIŞTI

    Hatırlanacağı gibi daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeşil ışık sayılabilecek bir açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" ifadelerine yer vermişti.

  • SARIEROĞLU'NDAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete ikinci zamla ilgili şunları söyledi:

    "Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.

  • ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

    Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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