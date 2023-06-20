Asgari ücrette 3. toplantının saati belli oldu

AA / HABERTURK.COM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00’de toplanacak.

Komisyon dün ikinci toplantısını gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2.5 saat sürdü.

Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MASAYA RAKAM GELMEDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getiren Ağar, şöyle konuştu:

"Hükümet ve işveren tarafından henüz bir rakam masaya gelmedi. İşçiler olarak biz de rakam söylemedik. Kafamızda rakamlar var. Görüşmelerin sonucunda mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz ama istediğimiz rakam olmaz ise muhalefet şerhini koyarız."

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yaptığı açıklamada "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKŞAM SAATLERİNDE KRİTİK GÖRÜŞME

Bunun yanında asgari ücret için dün akşam saatlerinde kritik bir görüşme gerçekleşti. Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada ""Belli bir yere geldik. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız" ifadelerini kullandı.

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