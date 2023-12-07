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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik "Asgari ücreti bir kere görüşmek doğru değil" - Sosyal Güvenlik Haberleri

        "Asgari ücreti bir kere görüşmek doğru değil"

        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ""Niye iki dönemdir bu asgari ücret 2 defa görüşülüyor? Ülkenin ekonomik şartlar iyi gitmediği için görüşülüyor. Toplumun alım gücü düştüğü için görüşülüyor. Bu enflasyonu durdursunlar. Bu fiyat artışları dursun, yılda bir kere olsun, bir mahsur yok. Ama fiyat artışları durmadığı, enflasyon devam ettiği müddetçe bu meseleyi bir kere görüşmek doğru değil" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:24
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        "Asgari ücreti bir kere görüşmek doğru değil"
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

        Konfederasyon Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Taşcıer, TÜRK-İŞ'in yeni seçilen yönetimine başarılar diledi.

        Pazartesi başlayacak asgari ücret tespit sürecini hep birlikte takip edeceklerini belirten Taşcıer, "Türkiye'de şu an asgari ücret adeta norm ücret halini aldı." ifadesini kullandı.

        CHP olarak asgari ücret noktasındaki bakış açılarını bugün kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Taşcıer, şöyle devam etti:

        "Bugün bu enflasyon ortamında, Merkez Bankasının bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek, sadece bir sayıdan ibaret olduğunun çok net bir göstergesi. Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800'lü rakamlardayken vatandaşın alım gücü daha çokken, bugün katbekat artmasına rağmen aynı vatandaşın kursağından gıdası, barınması, yaşam koşulları bir bir geri alınıyor. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu dönem sadece asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi, işçinin, emekçinin insan onuruna yarışır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını, bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik. Pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret zammıyla ilgili bir geri adımın atılması gerektiğine inanıyoruz."

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        Taşcıer, asgari ücretin yılda iki kez "emekçi daha çok kazansın" anlayışla artırılmadığını, ekonomik şartlardan dolayı bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Bir zorunluluk olduğu için bugünden, 'tek asgari ücret zammı yapılacak' açıklaması maalesef bir ay sonra bugün açıklayacağınız asgari ücretin, bir ay sonra yine açlık sınırının altında kalacağı gerçeğini örtmüyor." diye konuştu.

        Toplantıdan insan onuruna yaraşır bir ücret çıkmasını temenni ettiklerini vurgulayan Taşcıer, asgari ücreti konuşurken, vergi dilimindeki adaletsizlik, ILO sözleşmeleri, damga vergisi gibi birçok başlığın da konuşulması gerektiğini dile getirdi.

        Taşcıer, "CHP olarak, emekten, emekçiden, hakça bölüşümden taraf olduğumuzu bir kez daha yinelemiş olalım." ifadesini kullandı.

        "ÜCRETLE İLGİLİ BİR ŞEY KONUŞMADIM"

        TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da CHP heyetine teşekkür ederken, asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarına değindi.

        Atalay, "Bu pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bizi ilk defa komisyonda 4 işçi temsil edecek. Biri Çorum'dan enerji işçisi, bir tanesi Cankurtar'dan kar temizlemeden karayolu işçisi, bir kızımız AVM işçisi, Adana'dan bir kızımız da sağlık işçisi." dedi.

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        Türkiye'deki tüm asgari ücretliler adına masada onların olacağını bildiren Atalay, şöyle devam etti:

        "Komisyon Başkanı da Ramazan Ağar Bey olacak. Pazartesi günü komisyon orada olacak biz de sembolik olarak işveren başkanı, ben, toplantının başında olacağız ama sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Komisyon toplantıdan sonra buraya gelecek, buradaki yönetimle beraber toplantı yapacağız. Sonra ellerindeki bilgileri, belgeleri TÜRK-İŞ Başkanlar Kuruluna sunacağız, ondan sonra nereye vardığımızı anlatacağız. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Her sene bu aynı şey oluyor. TÜRK-İŞ Kongresi'nde arkadaşımızın biri bana sordu, ben de dedim ki 'Pazarlık açlık sınırından olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok.' Konuştuğum iki kelimeydi."

        Atalay, konuşmasının çarpıtıldığını ifade ederek, "Ülkedeki çalışma şartları, ücret ortada, marketlerde, pazarda fiyatlar ortada. Asgari ücretin alım gücü ortada. Emeklinin alım gücü ortada. Onun için bunun kararını komisyon, başkanlar kurulu, yönetim her sene nasıl yürüttüyse öyle yürütecekler ama bu sene de tamamını komisyon üyeleri, beraber işçi olacak, orada bir tane sendikacı olmayacak." dedi.

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        Atalay, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir işi yapmadık. Baktığınız zaman 40 senedir bu iş devam ediyor toplasanız uzlaşıyla 5 kere çıkmıştır. Onun dışındakiler uzlaşıyla çıkmadı. Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Yani bunlar işte komşumuz, kasapta, manavda, terzide çalışan insanlar. Bunların zor şartlarda geçindiğini ben de biliyorum. Buradaki değerli CHP'nin yöneticileri de biliyor, Türkiye de biliyor, herkes biliyor. Enflasyonu durdursunlar, hiçbir ete, süte zam gelmesin, kiraya zam gelmesin, asgari ücreti konuşmanın da bir anlamı yok o zaman. Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara yani bu sürdürülebilir bir iş değil."

        Konuşmaların ardından soruları yanıtlayan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, "yılda bir kez asgari ücret artışı yapılacağı" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşmesi olup olmadığına yönelik soru üzerine, herhangi bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

        Atalay, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın TÜRK-İŞ'i ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Niye iki dönemdir bu asgari ücret 2 defa görüşülüyor? Ülkenin ekonomik şartlar iyi gitmediği için görüşülüyor. Toplumun alım gücü düştüğü için görüşülüyor. Bu enflasyonu durdursunlar. Bu fiyat artışları dursun, yılda bir kere olsun, bir mahsur yok. Ama fiyat artışları durmadığı, enflasyon devam ettiği müddetçe bu meseleyi bir kere görüşmek doğru değil."

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