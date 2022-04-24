Asgari ücrete bu yıl içerisinde ikinci zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Normal şartlarda asgari ücrete yılda bir defa zam yapılıyor. Ancak enflasyon oranlarında süren yüksek seyir ve Rusya - Ukrayna arasındaki savaşın dünya ekonomileri ve dolaylı olarak Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri beraberinde 2022 asgari ücret ikinci zammını gündeme getirdi.