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Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret ara zammına yeşil ışık! Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne zaman gelir, ne kadar olacak?

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? Bakan Bilgin'den asgari ücrete ikinci zam açıklaması

Asgari ücrete ek zam geleceğine dair iddialar konuşulmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana giderek artan enflasyon oranları asgari ücrete ikinci zam beklentisini gündeme getirdi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamalar...

20.05.2022 - 11:51 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Yılda bir kere kez olan asgari ücret zammı yüksek enflasyon oranları nedeniyle bu sene ikinci kez getirilmesi konusu gündeme geldi. Asgari ücrete ikinci zam iddiaları konuşulurken işçiler ve işverenler asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelir, ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YEŞİL IŞIK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.

  • Bakan Bilgin, "Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var" dedi.

  • Enflasyon farkını içeren artışın bir benzerinin yapılacağını belirten Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "Burada bu gün Isparta’mız da bir diğer haberi daha vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki Temmuz ayında yeniden işçilerimizi kamu çalışanlarımızı, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemenin haberini vermek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

  • AK PARTİ'DEN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz'dan asgari ücretle ilgili son dakika çaıklama geldi. Yılmaz, konuyla ilgili "Asgari ücretle ilgili değerlendirmenin ne zaman yapılacağını göreceğiz. Hükümetimiz başından beri hiçbir zaman ücretleri enflasyona ezdirmedi" dedi

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