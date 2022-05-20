Yılda bir kere kez olan asgari ücret zammı yüksek enflasyon oranları nedeniyle bu sene ikinci kez getirilmesi konusu gündeme geldi. Asgari ücrete ikinci zam iddiaları konuşulurken işçiler ve işverenler asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücrete ikinci zam ne zaman gelir, ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...