Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Açıklama geldi! İşte asgari ücret zammı hakkında yaşanan güncel gelişmeler
Milyonlarca vatandaş Temmuz ayına girmemize günler kala asgari ücret hakkında son gelişmeleri merak ediyor. Asgari ücrete ara zam olup olmayacağına dair arka arkaya gelen açıklamalarda tablo netleşirken, bir yandan da TÜİK tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Peki, asgari ücrete ara zam var mı? Temmuz'da asgari ücrete dair ne bekleniyor? İşte, konu hakkında yaşanan tüm güncel gelişmeler...
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Temmuz ayına sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş asgari ücret zammı için bekleyişe başladı. Bu sene ikinci bir ara zammın olup olmayacağına dair yapılan açıklamalar sonrasında gözler, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon oranına döndü. Peki, 2024 Temmuz'da asgari ücrete ara zam var mı? İşte, asgari ücret zammına dair son gelişmeler...
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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GELDİ!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 26 Haziran'da yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete artış olmayacak. Yeni asgari ücreti için aralıkta bir araya geleceğiz. Emekliye refah payı gündemimizde yok" dedi.
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ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı bir programda yayınında asgari ücrete ara zam konusunda konuştu. Dağ, "Burada artık esas mücadelemiz enflasyonu düşürmek noktasında. Haziran'dan itibaren de enflasyondaki düşüşü görmeye başlayacağız. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir sürecin olmayacağını söyleyebilirim." dedi.
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CHP'DEN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TALEBİ!
CHP kaynakları: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesinde, asgari ücrete ara zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinin çıkarılması talebi gündeme getirildi.
CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre Özel bu kapsamda; asgari ücrete Temmuz'da ara zam talebini, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, çay ve hububat üreticileri başta olmak üzere beklentilerin altında kalan alım fiyatlarını, atanmayan öğretmenleri, özel okul öğretmenlerinin sorunlarını, staj ve çıraklık mağdurlarını, emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu, kira yardımı da sona erecek olan depremzedelerin sıkıntılarını görüşmede gündeme getirdi.
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TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücreti hükümetin belirlemediğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı. Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklilerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
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ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ BİR ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Mayıs tarihli AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 OCAK AYINDA YAPILACAK
Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu bağlamda asgari ücret 2025 yılının Ocak ayında yeniden belirlenecek. 2025'in Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.
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"HAZİRAN-ARALIK ARASINDA ENFLASYON EN AZ YÜZDE 20 ARTACAK"
Asgari ücrete ara zam hakkında konuşan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Habertürk TV'de yayınlanan Para Gündem programında asgari ücret zammına dair açıklamalarda bulundu. Barlas'ın açıklamalarından başlıklar şöyle;
"Haziran'da 75'ten, 73'e düşen enflasyonu düşüş sanmasın kimse. Haziran'dan Aralık'a enflasyonda en az yüzde 20'lik bir artış olacak. Yani kaba bir hesapla 450 liralık etin, 550 lira olacağını söylüyorum."
Barlas, olası bir asgari ücret zammının refah seviyesini artırmaya mı yoksa mevcut durumu korumaya mı yönelik olacak sorusuna şöyle yanıt verdi, "Aynı seviye tutalım; suyun üstünde kalabilsin mantığı.
Eylül Ekim gelince okul harcamalar vs derken bu insanlar gerçekten ciddi sıkıntı yaşarlar. Mesela şunu da örnek verelim; kirada yüzde 25 sınır kalkıyor. Eğer kirada yüzde 60 artış yapılacaksa o zaman asgari ücretli ne yapacak mesela? Temmuz ayında sözleşmesi yenileniyor, ne yapacak?
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"BU SENE ASGARİ ÜCRETE TEK BİR ZAM BÜYÜK HATA"
Yaklaşım doğru değil, hatalı ve erken. Her zaman söylüyorum 2025'in Haziran ayında bu konuyu konuşuyor olsaydık ben bunu söylemezdim. Haziran ayında derdim ki, 'Evet bu kaldırılabilecek bir yük. Belli bir seviyeye gelindi' derdim. Ama 2024'ün Haziran'ı için konuşulacak şey bu değil. Sen hâlâ yıllık 75 olan zirveyi gördüğün enflasyonda bunu izah edebileceksen bir ay daha buyurun izah edin. Bunu izah edemezsin.
Ama seneye enflasyonumuz yıllık 30'larda ya da 30'un altına inmiştir o zaman derdik ki 'tamam, artık belli bir seviyeye indi, artık ara zama gerek kalmayabilir ihtiyacı karşılar' diyebilirdik. Bu kadar yüksek enflasyon düzeyinde asgari ücrete tek zam büyük bir hata.
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