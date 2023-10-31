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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret Ocak 2024 zammında son tahminler - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret Ocak 2024 zammında son tahminler

        Asgari ücret zammında son tahminler şekillenmeye başladı. Bilindiği üzere Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki, 2024 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, olacak? İşte asgari ücrette son tahminler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:22
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        • 1

          Asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Ocak ayında asgari ücrete zam gelecek. İlk zamlı maaşlar ise Şubat ayında ödenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili enflasyon mesajı geldi. Peki, 2023 Ocak ayında asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen detaylar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmeleri öncesi işverenlere mesaj verdi. "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" diyen Işıkhan, yıl sonunda asgari ücret üzerinde bu yükü hafifletmenin önemli bir gündemleri olduğunu söyledi.

        • 3

          2023 OCAK AYI ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

          Asgari ücret zammı Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımı ile Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayı ara zammında net asgari ücret 8 bin 506 liradan, 11 bin 402 TL'ye yükseltilmişti.

        • 4

          Ekonomi çevreleri tarafından 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 40 civarında olması bekleniyor. Bakan Işıkhan'ın "Enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak görevidir" açıklaması göz önünde tutulduğunda asgari ücret zammıyla ilgili yüzde 40 oranında zam gelmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

        • 5

          Asgari ücrete yüzde 40 oranında zam yapılması halinde asgari ücret 15 bin 962 liraya yükselmiş olacak. Hemen belirtleim ki, kesin oran Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda alınacak kararla netleşecek.

        • 6

          ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak. Asgari ücret tespit komisyonu Hükümetten 5 temsilci, İşveren Sendikası’ndan 5 temsilci ve İşçi Sendikası’ndan 5 temsilci olmak üzere toplam 15 kişi ile bir araya geliyor. Asgari Ücret tespit komisyonu toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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